بوتاس أول المنطلقين في روسيا وهاميلتون خلفه

انتزع الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق “مرسيدس”، مركز أول المنطلقين في سباق روسيا ببطولة العالم “فورمولا 1” للسيارات، بينما اكتفى زميله لويس هاميلتون، متصدر البطولة وحامل اللقب، بالمركز الثاني في التجارب التأهيلية، يوم السبت.

وينطلق سيباستيان فيتل سائق “فيراري”، والذي يتأخر بفارق 40 نقطة عن غريمه هاميلتون قبل خوض آخر ستة سباقات، من المركز الثالث.

وسجل بوتاس رقما قياسيا في التجارب التأهيلية على حلبة سوتشي بلغ دقيقة واحدة و31.387 ثانية لينطلق من الصدارة للمرة الثانية فقط خلال الموسم الجاري.

ويأتي بوتاس خلف هاميلتون بفارق 110 نقاط، وقدم السائق الفنلندي أداء رائعا على الحلبة التي شهدت فوزه الأول العام الماضي.

وقال هاميلتون الذي كان الأسرع في جولتين من التجارب الحرة وبدا قريبا من الانطلاق من الصدارة للمرة 80 في مسيرته: “لقد قاد بشكل رائع هذا الأسبوع ولقد أدى عملا أفضل مني”.

ويتمنى فيتل، الذي قاد “فيراري” للانطلاق من أول مركزين في روسيا العام الماضي، بينما كان بوتاس ثالثا، أن تنقلب الأمور يوم الأحد.

وقال السائق الألماني للصحفيين “لقد تحدثت إلى فالتيري وذكرته بما حدث العام الماضي لذا ربما يكون بوسعنا قلب الأمور هذه المرة”.