بهية الحريري: مشروع “سعد رفيق الحريري” يحمل اسم لبنان أولاً

دعت رئيسة “لائحة التكامل والكرامة” في دائرة صيدا -جزين النائب بهية الحريري للتصويت بكثافة للوائح سعد رفيق الحريري في كل لبنان ، لأنه يحمل مشروع اسمه لبنان اولاً وإسمه بناء الدولة وإسمه الاستقرار.

الحريري كانت تتحدث خلال رعايتها الاحتفال الذي اقامته شركة البهاء للحج والعمرة لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج والذي تزامن ايضا مع ذكرى مرور سبعة وعشرين عاما على تأسيس الشركة ، وذلك في قاعة مجمع مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا وبحضور حشد كبير من الحجاج والمعتمرين.

استهل الحفل بتلاوة قرآنية ، ثم بكلمة من وحي ذكرى الاسراء والمعراج القاها الشيخ خالد الفيل . ثم تحدثت الحريري فقالت: في هذا اللقاء الايماني الحميم ، لا بد لنا من ان نتقدم بالشكر الى الحاج مصطفى البيلاني لأنه استطاع ان يكون علامة فارقة في حملته وحملاته للحج والعمرة . عنوانه الاتقان والايمان . شكرا لأنك رفعت اسم صيدا وحملاتك عمت كل لبنان، وعنوانه كيف ينجح الانسان اذا اتكل على رب العالمين واتقن عمله ..

واضافت: “نحن في موسم تحضير للسادس من أيار يوم الانتخابات . الوجوه التي انظر اليها كلها وجوه مؤمنة ومحبة واعرف كم يحبون صيدا وكم يحبون لبنان . ما أود قوله لكم ، مهم جدا مشاركتكم في الانتخابات لأن صوتكم له قيمة سواء في صيدا او في بيروت او في طرابلس او البقاع ، وكل الأماكن ، صوتكم يغير، فلا تترددوا في النزول للتصويت جميعا للوائح سعد رفيق الحريري . لماذا اطلب منكم ان تصوتوا للوائح سعد رفيق الحريري ، لأنه يحمل مشروع اسمه لبنان اولاً ، اسمه بناء الدولة ، اسمه الاستقرار ، اسمه الايمان برب العالمين ، وايمان الشعب اللبناني بدولته” .

وتابعت : “مشروع رفيق الحريري انطلق من هذا البلد ومن هذه المدينة الصامدة والصابرة والمؤمنة وعم كل لبنان . ونحن نفتخر اننا عايشنا رفيق الحريري ومشروعه هو العيش المشترك والتنوع والانفتاح والاعتدال وبناء الدولة وكان مؤمنا كثيرا بأهمية هذا البلد وبرسالته، وسبب اغتياله لأنه آمن بلبنان وآمن ببناء الدولة لذلك اغتالوه لكن دمه حرر البلد وابنه سيبني البلد” .

وقالت: “صيدا ولّادة رجالاً عظماء ونساء .. رجالاً ابدعوا ونجحوا في كل المجالات . هذه المدينة فيها البركة والله حاميها ، مدينة ملتزمة مؤمنة صابرة ، واهم ما فيها انها عاصمة الشتات الفلسطيني . ومؤمنة بالقضية الفلسطينية ومؤمنة بحق العودة للشعب الفلسطيني ومؤمنة بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .نحن أهل انفتاح واعتدال ولم نكن يوما أهل تزمت وتطرف مطلقاً .. بل مؤمنين بديننا ومنفتحين على الآخرين” .

وتطرقت الحريري الى موضوع قانون العفو العام فقالت: “ان قانون العفو سيصدر ، وسواء كان قبل الإنتخابات أو بعدها ، لكن من يحمل لواءه هو سعد رفيق الحريري وخاصة بالنسبة للموقوفين الإسلاميين الذين هناك من يحاولون بين الحين والآخر اعطاءهم صفة .. نحن ضد الظلم ومع العدالة .كما وفي جانب آخر نؤكد انه لن يصدر قانون الجنسية بدون إعطاء المرأة المتزوجة من فلسطيني او سوري او مصري حق منح الجنسية لأولادها . لتحقيق العدالة.نسأل الله تعالى ان يوفقنا لنكمل مشوار رفيق الحريري ونرى مدينتنا بالدرجة الأولى متصدرة ومتألقة بأحسن وبأبهى صورها ، ونرى لبنان كله ينعم بالاستقرار”.

وتحدث رئيس مجلس ادارة شركة البهاء للحج والعمرة الحاج مصطفى البيلاني فرحب بالحريري وشمس الدين والحضور ودعا الى المشاركة بكثافة في الانتخابات وقال: نحن ننتظر السادس من أيار لنرد على “السابع من ايار “، ويجب أن ننتصر على “السابع من أيار” .