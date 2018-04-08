بهية الحريري في مهرجان المأكولات بصيدا: المدبنة مقبلة على كثير من الأنشطة لجذب السياح

شهدت ساحة باب السراي في صيدا القديمة اول مهرجان من نوعه للمأكولات التراثية والشعبية التي تشتهر بها صيدا او تلك التي ارتبطت بذاكرة وتراث المدينة، نظمته لجنة السياحة والتراث في بلدية صيدا ومفوضية الجنوب في الكشاف المسلم. وعكس هذا المهرجان حركة ناشطة في ساحات وشوارع واحياء المدينة القديمة التي بدت بأبهى حلة لها نابضة بالحياة والتراث في آن.

ونوهت النائب بهية الحريري، التي جالت على اجنحة المهرجان، بمثل هذه الأنشطة في احياء وتفعيل النشاط في المدينة القديمة لتشكل جاذباً للسائحين والزائرين من مختلف المناطق.

وقالت: “لاحظتم كم النشاط يجمع الناس، وهذه الساحات العامة أنشأت اساسا ليجتمع الناس فيها بدون قيود وهو مشروع جميل جدا، وان شاء الله المدينة مقبلة على كثير من الأنشطة التي يقوم بها شبابها وشاباتها خاصة في هذه المنطقة او خان الافرنج او الساحات العامة كلها”.

اشارة الى ان مهرجان المأكولات التراثية الذي تشارك فيه جمعيات ومؤسسات اهلية وسياحية وتراثية يتضمن العديد من اصناف المأكولات الشعبية والحلويات التراثية. وتخلله اعداد اطول قطعة من حلوى “راحة الحلقوم” التي تشتهر بها صيدا.