بهية الحريري في رسالة للفلسطينيين: لا يضيع حق وراءه مطالب والمقدسيون ليسوا لوحدهم

أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية وسفيرة الأونيسكو للنيات الحسنة النائب بهية الحريري “رفض إقامة أي بعثة ديبلوماسية للاحتلال في القدس”.

وشددت في رسالة وجهتها للفلسطينيين عبر “قناة القدس” الفضائية: “أن القدس هي قضية مقدسة للمسلمين والمسيحيين، ولعموم اللبنانيين جميعا، كونها مهد الديانات السماوية”.

وقالت: “نقول للمقدسيين أنهم ليسوا لوحدهم، فشعوب العالم الحر جميعا معهم للدفاع عن هذه القضية التي نتمسك بها، ونأمل في التوصل إلى منع إقامة أي بعثة ديبلوماسية في القدس، حتى تصبح القدس عاصمة دولة فلسطين”.

وأضافت: “نشد على يد كل من دعم القضية الفلسطينية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث لا يضيع حق وراءه مطالب، وهذا ما نغرسه في نفوس الجيل الجديد ليكون رسالة لكل المتجبرين في العالم”.

وختمت الحريري بالتأكيد على “أهمية توسيع المعرفة للجيل الجديد، كي لا يقتصر تحركهم على العاطفة، بل عليهم التسلح بالمعرفة والحقائق، ونحن مع الفلسطينيين والمساندين لهم لانتزاع الحقوق الفلسطينية”.