النائب بهية الحريري في ذكرى 13 نيسان: اللبنانيون ادركوا ان لا بديل عن الحوار

شاركت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري طلاب الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، احياء مناسبة اليوم الوطني لتحصين السلم الأهلي بذكرى 13 نيسان في الوقفة الوطنية التي نظمتها جمعية “فرح العطاء” وبلدية صيدا وتجمع المؤسسات الأهلية، قبالة قلعة صيدا البحرية.

واعتبرت الحريري في تصريح بالمناسبة انه “من المهم التوقف عند هذه الذكرى الأليمة لأخذ العبرة منها كي لا تتكرر، ولنؤكد كلبنانيين تمسكنا بلبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه ، ولنقول ان تجارب الحروب ونتائجها الكارثية اثبتت ان لا بديل عن الحوار سبيلا لإنهاء كل اشكال النزاع، وهو ما ادركه اللبنانيون بعد سنوات طويلة عانوا فيها ويلات الحرب التي عصفت ببلدهم ودفعوا اثمانا غالية، وايقنوا أكثر قيمة بقاء لبنان الرسالة في هذا الشرق وفي العالم”، مشددة على “اهمية تنشئة الأجيال على كل ما يقرب بين اللبنانيين ويعزز انتماءهم لوطنهم واعتزازهم بهويتهم وانفتاحهم على ثقافات العالم”.