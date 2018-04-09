بهية الحريري: عنواننا الأساسي هو استقرار هذه المنطقة والحفاظ على الانجازات التي قمنا بها

اشادت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائب بهية الحريري بنتائج مؤتمر سيدر لدعم لبنان، معتبرة ان الثقة التي نالها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذا المؤتمر تساوي 11 مليارا و800 مليون لنهضة لبنان ولمعالجة أزماته.

كلام الحريري جاء خلال مهرجان انتخابي اقامه خالد الصباغ وعائلته في باحة منزلهم في كفرجرة وشارك فيه المرشح عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين .

الحريري توقفت عند محاولات محاصرتها انتخابياً في دائرة صيدا جزين قائلة ان محاربتها قائمة لأنها رمز للإنفتاح ورمز الإعتدال ورمز للثقة ورمز لمشروع رفيق الحريري

كما شاركت الحريري في لقاء دعا اليه محمد عبد العزيز مَدور في منزله في عبرا، ولبت دعوة منار صوان في منزلها في القياعة الوسطى.

النائب الحريري تواصل لقاءاتها مع العائلات الصيداوية لوضعهم في اجواء الاستحقاق الإنتخابي وللتداول في اوضاع المدينة .