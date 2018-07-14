بهية الحريري: صيدا مدينة متسامحة تعتز بنسيجها الاجتماعي المتكامل

استقبلت النائب بهية الحريري في مركز أكاديمية التواصل والقيادة –علا في صيدا القديمة اكثر من 120 شاباً وفتاة من ” الشبيبة الطالبة المسيحية JEC ” من عدد من المناطق زاروا مدينة صيدا في اطار فعاليات العيد الثمانين للجمعية ، وقاموا بجولة داخل احياء المدينة القديمة تعرفوا خلالها على معالمها التراثية والتاريخية والدينية بمشاركة شباب وشابات من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة .

الحريري

الحريري رحبت بالوفد الشبابي في صيدا وفي المدينة القديمة التي تتميز بأنها مدينة تاريخية تزخر بالحياة وتعيش بأهلها وبكل مرافقها ومقوماتها وتعتز بكل نسيجها الاجتماعي المتكامل، وان صيدا مدينة متسامحة وفيها سبع اماكن للعبادة ، وتلك اهميتها .

واستعرضت الحريري امام الوفد المحطات الصعبة والظروف التي مرت بها المدينة القديمة عبر تاريخها الحديث وما شهدته وتشهده من اعمال ترميم ومن اهتمام بالإنسان والتراث فيها .وقالت : لكن اذا لم يتم تفعيل اي موقع اثري بنشاط وحيوية يفقد قيمته ويصبح جامدا ، وانتم الذين تحركوه والشباب هم من يضخون فيه الحياة ، كما ترون في هذا المكان الذي انتم فيه اليوم .. الدور الذي لعبه انه اعاد الشباب والصبايا الى داخل صيدا القديمة واصبحوا متعلقين بالمكان وبالمدينة القديمة وهذا ما يهم. فعندما يتعلق الناس بمكان يحافظون عليه ونحن مكملون ونريد منكم ان تأتوا ليس فقط مرة واحدة بل اكثر ومرات عدة .

واطلعت الحريري الوفد الشبابي على عدد من المشاريع التي تنفذ في المدينة القديمة ومنها اعادة ترميم كنيسة مار نقولا التراثية وتحويلها الى متحف كنسي لتكمل ما اصبح يعرف بمسار المتاحف في المدينة القديمة .

روي ابراهيم

من جهته اشار امين عام الشبيبة الطالبة المسيحية روي ابراهيم ان المشاركين جاءوا من اربعة مناطق هي البترون وزحلة وبيروت وصيدا وشرقها . وقال: كل سنتين يكون هناك لقاء في أمانة محلية معينة من اجل ان ندعم الشبيبة الموجودة فيها ونتعرف ايضا على خصائص المدينة. هذه السنة نحن نعتبر اننا محظوظون بالمجيء الى صيدا لاننا اكتشفنا الغنى الموجود هنا ، وكان هذه اللقاء بمثابة تحد جديد لشبيبتنا التي لم تكن تعرف بعد مدينة صيدا وسوقها. وايضا تم فتح باب جديد مع شبيبة من صيدا ومن مؤسسة الحريري واكتشفنا ميزة الاختلاف في المدينة واننا لسنا وحدنا الناشطين بمحيطنا الطلابي بل انه حتى الآخر المختلف عنا لديه الاولويات عينها ولكنه يختلف بالطريقة للوصول الى اهدافه . وان شاء الله نتعاون سوياً في كل المشاريع المقبلة وخاصة في مجال الشبيبة والطلاب .

ولفت ابراهيم الى ان برنامج وفد الشبيبة الطالبة المسيحية في صيدا شمل ايضا لقاءين مع مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان وراعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد وجولة في المدينة ويتوج باحتفال مركزي في ثانوية راهبات مار يوسف الظهور في صيدا .