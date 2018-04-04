بهية الحريري: صيدا ستكون علامة فارقة بإرادة أهلها وقرارهم

اعتبرت النائب بهية الحريري أن صيدا ستكون علامة فارقة في انتخابات السادس من أيار بإرادة اهلها وقرارهم، كما هي علامة فارقة في الاعتدال والانفتاح والتنوع.

كلام الحريري جاء خلال لقاء حاشد مع العمال والنقابيين في مدينة صيدا عقد في دارة مجدليون بدعوة من قطاع النقابات العمالية في “تيار المستقبل” – الجنوب، وبمشاركة المرشح عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين.

وتخلل اللقاء عرض لأبرز المشاريع التي انجزت في المدينة خلال السنوات التسع الماضية، بالاضافة الى طرح ومناقشة العديد من القضايا الحياتية والانمائية والبيئية التي تهم المدينة.

وقالت الحريري: “نحن امام امتحان، هذا الإمتحان هو عبارة عن مراجعة للماضي وفي نفس الوقت كيف نبني للمرحلة القادمة التي انتم عمادها الأساسي. فرص العمل هو عنوان اساسي في كل لقاءاتنا مع الناس، خاصة ان هناك ازمة بطالة حادة في البلد، والتحدي هو كيف نمتص هذه البطالة .. لذلك نحن نضع نصب أعيننا في المرحلة القادمة التركيز على المشاريع التي تؤمن فرص عمل للشباب خصوصا. وان الهدف من لقائنا اليوم هو وضعكم في صورة ما تحقق في المدينة منذ العام 2009 حتى 2018 وما يجري استكماله- وهذا واجبنا تجاه مدينتنا- وما يقترحه شباب المدينة وكل قطاعاتها وتقترحونه انتم من مشاريع جديدة للمرحلة القادمة ليكون عنواناً اساسياً في برنامجنا الانتخابي انا والأستاذ حسن شمس الدين مع زملائنا في “لائحة التكامل والكرامة “.

ودعت الحريري الى الاقتراع بكثافة لمصلحة المدينة ومشاريعها وانمائها، معتبرة انه كما كانت صيدا في انتخابات العام 2009 ستكون علامة فارقة في انتخابات 6 ايار النيابية بإرادة اهلها وقرارهم، كما هي علامة فارقة في الاعتدال والانفتاح والتنوع. وقالت: هذه صيدا التي نحبها وسنكمل بها ونحافظ عليها بالإنتخاب الكثيف.