بهية الحريري تستقبل الزميل يقظان التقي وتتلقى منه نسخ من كتبه

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون الصحافي والكاتب الزميل يقظان التقي، الذي قدم لها نسخة من كتابه الجديد “الرهانات المغلقة ” الصادر عن دار رياض الريس للكتب والنشر، والذي يجمع فيه التقي حوارات أجراها مع عدد من الشخصيات ونشرها تباعاً في جريدة ” المستقبل”.

كما قدم التقي للحريري نسخة من كتابه السابق “الإعلام والعولمة والديموقراطيات” الصادر ايضا عن دار “رياض الريس للكتب والنشر”.

وهنأت الحريري التقي على انتاجه الجديد كما على نشاطه الإعلامي والبحثي والأدبي، متمنية له التوفيق والمزيد من العطاء والتميز في هذه المجالات .