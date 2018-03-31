بهية الحريري تدين الجرائم الاسرائيلية بحق مسيرات العودة

وجهت النائب بهية الحريري تحية إكبار للشعب الفلسطيني الذي يواجه باللحم الحي ارهاب الكيان الصهيوني وقمعه لمسيرات العودة التي انطلقت الى حدود قطاع غزة بمناسبة “يوم الأرض” تعبيراً عن حق هذا الشعب وتمسكه في العودة الى أرضه .

وأعربت الحريري في تصريح لها عن استنكارها وادانتها للإجرام الاسرائيلي الذي اوقع حتى الآن 15 شهيدا واكثر من 1400 جريح من العائلات والأفراد الفلسطينيين .

وقالت: انه “يوم ارض” فلسطيني جديد يسطره أهلنا في غزة الذين ارادوا ايصال رسالة الى العالم بأنهم اصحاب حق متمسكون به ، وبأن ذكرى يوم الأرض التي حاول فيها العدو الصهيوني مصادرة المزيد من أرض فلسطين ، ليست مجرد مناسبة عادية بالنسبة اليهم بل هي محطة لتأكيد حقهم في العودة بعد سبعة عقود من التهجير القسري ..وبأن هذا الاحتلال البغيض مهما ارتكب من ارهاب وجرائم بحق الانسان الفلسطيني ومصادرة للأرض الفلسطينية لن يستطيع مصادرة ارادة وعزيمة هذا الشعب العظيم والجبار وحقه في استعادة ارضه مهما طال الزمن .

وأضافت الحريري :اننا اذ نقف الى جانب أهلنا ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية بحقهم ، ندعو المجتمع الدولي الى وضع حد لآلة القتل الاسرائيلية ووضع حد لإستفراد اسرائيل بالشعب الفلسطيني واستمرار مصادرتها لأرضه حتى لا يتحول كل يوم في فلسطين الى يوم أرض .