بن سلمان يحذر من حرب محتلمة مع ايران: الضغط عليها يمنع مواجهة عسكرية

حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من حرب محتملة مع ايران. وقال: “يجب أن ننجح من أجل تفادي الصراع العسكري. إذا لم ننجح فيما نحاول أن نفعله، فعلى الأغلب سندخل في حرب مع إيران خلال الـ10 إلى 15 عاماً القادمة”.

وطالب ولي العهد، في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال”، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران لتفادي مواجهة عسكرية بالمنطقة، معتبرا أن “العقوبات ستخلق المزيد من الضغط على النظام” في إيران.

وفي الشأن اليمني، قال بن سلمان إنه “لولا التدخل في اليمن بالعام 2015 لأصبحت الأزمة أكبر ولكان اليمن مقسماً اليوم بين الحوثيين والقاعدة”.

وبعد 3 أيام من إطلاق ميليشيات الحوثي 7 صواريخ باليستية على عدة مدن سعودية، منها 3 على الرياض، حيث تم اعتراضها من قبل الدفاعات السعودية، وصف بن سلمان إطلاق الصواريخ بأنها “علامة ضعف”. وقال: “يريدون أن يفعلوا أقصى ما يستطيعون فعله قبل انهيارهم”.

كما رأى أن جماعة “الإخوان المسلمين هي حاضنة للإرهابيين”، مشددا على أننا “يجب أن نتخلص من التطرف”.