سيزور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مصر والأردن وإسرائيل خلال الفترة من 20 إلى 23 كانون الثاني الجاري في جولة كان مقررا لها في البداية الشهر الماضي بعد أن اعترف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفقا لما اعلنه البيت الابيض.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بنس سيجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض تأجيل زيارة بنس المثيرة للجدل إلى منطقة الشرق الأوسط وسط الاحتجاجات المستمرة رفضا للزيارة بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.