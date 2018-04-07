بنان يتقدّم 2 – 0 أمام هونغ كونغ

تقدّم لبنان على ​هونغ كونغ​ (2-0) في اليوم الأول منالدور نصف النهائي للمجموعة الآسيوية-الأوقيانية الثانية لمسابقة كأس ديفيسالتي ينظمها ​الاتحاد اللبناني للتنس​، برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش،على ملعب جامعة سيدة ​اللويزة​(​زوق مصبح​).ففي المباراة الأولى فاز اللبناني بنجامين حسن(المصنف رقم 1 في المنتخب اللبناني) على وونغ هونغ كيت(المصنف رقم 2 في هونغ كونغ) بمجموعتين لصفر(6-4)(6-1) بعد أداء رفيع من اللاعب اللبناني خاصة في المجموعة الثانية وليتقدم لبنان (1-0).قاد المباراة الحكم اللبناني صاحب الشارة البيضاء طانيوس كنعان.

وفي المباراة الثانية نجح اللبناني هادي حبيب(المصنف رقم 2) في الفوز على وونغ شون هان(المصنف رقم 1 في هونغ كونغ) بمجموعتين لواحدة كالآتي:(6-4)(1-6)(64) بعد مباراة ماراتونية بقيادة الحكم اللبناني صاحب الشارة البيضاء نيقولا ساسين.وبذلك خطا لبنان خطوة كبيرة نحو التأهل الى الدور النهائي للمجموعة الثانية..

وفي ما يلي برنامج الاحد مع العلم الى ان لبنان بحاجة الى فوز واحد من ثلاث مباريات ستقام الأحد للتأهل الى نهائي المجموعة لمواجهة الفائز من ​الفيليبين​ وتايلاندا في ايلول المقبل:

-الساعة 12.30(فئة الزوجي) -هادي حبيبوجيوفاني سماحة(لبنان)-وونغ شون هان ويوك باك لونغ(هونغ كونغ).

ثم مباراة الفردي بين بنجامين حسن(لبنان) ووونغ شون هان(هونغ كونغ) فالمباراة الأخيرة في فئة الفردي ايضاً بين هادي حبيب(لبنان)-وونغ هونغ كيت(هونغ كونغ).