بلقيس تكشف سر حذفها فيديو كليب أغنيتها الجديدة

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي جدلاً واسعاً بعد إقدامها على حذف فيديو كليب أغنيتها “حقير الشوق” الذي نشرته على يوتيوب، وذلك بعد يوم واحد فقط من نشره.

ورغم تحقيق الفيديو كليب مليون مشاهدة، إلا أن الفنانة بلقيس قررت حذفه، مبررة تصرفها أن رسالة طفلة إماراتية لها وراء حذفها للفيديو.

وكتبت بلقيس في تغريدة عبر صفحتها الرسمية “تويتر”: “تم حذف الكليب بكل رضا وحب وسعادة، اكتفي بهذا القدر من النجاح..وأتضامن مع الشهداء وأهليهم.. تابعوا سناباتي ففيها المزيد”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغريدة وعبروا عن سعادتهم من موقف نجمتهم المفضلة.