بلدية صيدا تابعت العمليات المتواصلة ليلا في مكان الحريق بمستودع مفروشات شاهين

تابعت بلدية صيدا العمليات الجارية والمتواصلة في مكان الحريق في مستودع مفروشات شاهين في محلة البوابة الفوقا في المدينة، حيث إلتقى رئيس لجنة الطوارىء البلدية الحاج حسن الشماس بقائد فوج إطفاء بلدية صيدا الملازم أول سليم الغضبان واستمع منه إلى ما تم إنجازه من أعمال سحب الدخان من المستودع تمهيدا لتأمين سلامة المبنى.

وبعد جولة له في مكان الحريق، أثنى الحاج الشماس على جهود فوج الإطفاء ومتطوعي إطفاء بلدية صيدا القديمة وفرق الدفاع المدني والشرطة البلدية والقوى الأمنية ومختلفة الهيئات الصحية والإسعاف التي إستنفرت في المكان للمساعدة. ونقل لهم تنويه رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، الموجود خارج لبنان، ونائبه الأستاذ إبراهيم البساط والمجلس البلدي بكافة الجهود المبذولة لإخماد الحريق.

وكانت فرق الطوارىء في بلدية صيدا إستحدثت عدة فتحات في سقف المستودع لتخفيف ضغط الدخان المنبعث منه وذلك من أجل التمكن لاحقا من ولوج فرق الإطفاء إلى المستودع للقيام بالإجراءات اللازمة لمنع تجدد الحريق.