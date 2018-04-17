بلدية بيروت: جسر الكولا لم يمس بأذى وهو آمن للاستخدام

ارتطمت اليوم شاحنة بحاجز على جسر الكولا، وقد تناثر نتيجة الحادث حطامٌ من الحاجز، إلى أسفل الجسر وعلى طرف الطريق الموازي تحته.

على إثر ذلك، تداولت بعض وسائل التواصل والإعلام أن هنالك انهياراً للجسر. وفوراً توجّه رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني إلى مكان الحادث، برفقة وفد من مهندسي البلديّة يضم مهندساً استشارياً مختصّص بالإنشاءات الهندسيّة، لمعاينة وتقييم الأضرار. وبعد التأكّد من أن الحادث عرضيّ ولا يشكل خطراً على الحركة المرورية والمارّة والسكّان، تم رفع كل الحطام ومخلفّات الحادث من المنطقة. وإذ يؤكد المجلس البلدي لمدينة بيروت أن الجسر لم يمسّه أي ضرر بنيوي أو أساسي، يطمئن اللبنانيين أن جسر الكولا صالح للسير والاستخدام مئة بالمئة فلا داعي للهلع وطرح شائعات غير دقيقة.