بلدية بيروت توقف ورشة بناء اقفلت الطريق من دون ترخيص

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان التالي:

وردت صباح يوم الأربعاء شكاوى من المواطنين بشأن اقفال الطريق عند نقطة التقاء شارعي فرن الحايك وماري جهشان من قبل جبالة باطون تابعة لإحدى الشركات التي كانت تقوم بخدمة ورشة بناء في المحلة ما أدى الى توقف السير بشكل شبه تام في الشوارع المحيطة وصولاً الى ساحة ساسين وجادة القديس ديمتريوس حيث علق المواطنون في سياراتهم لساعات.

وحيث تبين بعد التحقيق ان وقوف الجبالة وإقفال الطريق تم خلافاً للقانون ومن دون ترخيص معطى وفقاً للأصول من المحافظ. لذلك نعلم المواطنين بأن التدابير الآيلة الى منع تكرار ما حصل تم اتخاذها ولا سيما لجهة توقيف الورشة عن العمل ومراسلة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لاتخاذ التدابير المناسبة.