بلدية بيروت تطلق اسم “جادة الملك سلمان بن عبد العزيز” على الطريق الممتد من ميناء الحصن الى زيتونة بي

اطلق مجلس بلدية بيروت اسم “جادة الملك سلمان بن عبد العزيز” على الطريق الممتد من ميناء الحصن الى زيتونة بي،وذلك ايمانا منها بالعلاقات التاريخية اللبنانية السعودية وضرورة المحافظة عليها وتأكيدا على حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عودة هذه العلاقات الى طبيعتها.

وللمناسبة سيقام احتفال برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره وحضور الوزير المفوض وليد البخاري القائم باعمال السفارة السعودية لتدشين “جادة الملك سلمان بن عبد العزيز” عند السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل ٣ نيسان الجاري امام فندق الفور سيزن بيروت . الدعوة عامة