بلجيكا الى الدور القادم والمكسيك تفوز

ضمن فعاليات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة من بطولة ​​كأس العالم 2018​​ والمقامة على الاراضي الروسية ، عزز ​المنتخب البلجيكي​ من صدارته للمجموعة بفوز كبير امام ​​المنتخب التونسي​​ وبواقع 5-2 في مباراة تألق بها الثنائي ​روميلو لوكاكو​ و​ادين هازارد​ واللذين سجلا ثنائية في اللقاء وعاب على المنتخب التونسي العديد من الاخطاء الدفاعية ورغم ذلك تحصّل ابناء المدرب نبيل معلول على العديد من الفرص الخطرة ولكن الحظ عاندهم بشكل كبير لتودع تونس آمالها في التأهل الى الدور الثاني .

وبعد المباراة أعلن مهاجم ​المنتخب البلجيكي​ ​روميلو لوكاكو​ عن السبب الذي دفعه للخروج في الشوط الثاني من مباراة تونس وقال ​:” لا أعرف إن كنت سأشارك في مباراة انكلترا المقبلة أم لا، شعرت ببعض الآلام وكان الأفضل المغادرة، سأقوم ببعض الفحوصات الطبية صباح الغد لمعرفة مدى خطورة الإصابة، لكنني متفائل”.

وبدوره تحدث مدرب ​منتخب تونس​ ​نبيل معلول​ عن الخسارة التي تعرض لها فريقه وقال :” ​المنتخب الإنكليزي​ كان يلعب بصورة أسرع، لكن ​بلجيكا​ لديها صناع ألعاب على مستوى أعلى، لكن الفريقين كانوا أقوياء”.

ولحساب المجموعة السادسة حقق منتخب ​المكسيك​ فوزاً مستحقاً على حساب المنتخب الكوري بهدفين دون مقابل، ليعزز بذلك صدارته للمجموعة ويضمن تواجده في الدور القادم بغض النظر عن نتيجة المباراة الثالثة لهم.

وسجل للمكسيك كارلوس فيلا من علامة الجزاء في الدقيقة 26 و​خافيير هيرنانديز​ في الدقيقة 66.