بلان قد يخلف كونتي في تشيلسي

دخل لوران بلان مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السابق قائمة المرشحين لقيادة تشيلسي الانكليزي خلفاً لأنطونيو كونتي المدرب الحالي للبلوز.
وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن بلان انضم للقائمة التي على رأسها ماسيمليانو أليغري مدرب اليوفي وماوريسيو ساري مدرب نابولي.
وأكد الموقع الايطالي أن كونتي بات مستقبله مع تشيلسي غامضاً بسبب تذبذب نتائج الفريق في الدوري الإنكليزي وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا .
وكان بلان قد تولى تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة من 2010 إلى 2012 وقاد باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2013 إلى 2016.
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