بلان قد يخلف كونتي في تشيلسي

دخل ​لوران بلان​ مدرب نادي ​باريس سان جيرمان الفرنسي​ السابق قائمة المرشحين لقيادة ​تشيلسي​ الانكليزي خلفاً لأنطونيو ​كونتي​ المدرب الحالي للبلوز.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن بلان انضم للقائمة التي على رأسها ​ماسيمليانو أليغري​ مدرب ​اليوفي​ و​ماوريسيو ساري​ مدرب ​نابولي​.

وأكد الموقع الايطالي أن كونتي بات مستقبله مع تشيلسي غامضاً بسبب تذبذب نتائج الفريق في الدوري الإنكليزي وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وكان بلان قد تولى تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة من 2010 إلى 2012 وقاد باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2013 إلى 2016.