بكين تنتقد الملاحة العسكرية الأميركية في بحر الصين

عبرت الصين، اليوم الثلاثاء، عن غضبها بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قرب جزر تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وقالت إنها تعارض بحزم عملية “حرية الملاحة” الأميركية ووصفتها بأنها تهديد لسيادتها.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنها أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأميركية لمغادرة المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان منفصل، أنها تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال “الاستفزازية”.

وأعلنت البحرية الأميركية، الاثنين، أن سفينة حربية صينية اقتربت لمسافة “خطرة” من مدمّرة أميركية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في مناورة “عدائية” اضطرت المدمّرة الأميركية لتغيير مسارها.

وقال المتحدّث باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ القومندان نايت كريستنسن، إن المدمّرة “يو أس أس ديكاتور” كانت تقوم بعملية يوم الأحد في أرخبيل سبراتلي الواقع بين فيتنام والفلبين حين اقتربت سفينة حربية صينية “لمسافة تقل عن 45 ياردة (41 متراً)” من المدمّرة الأميركية طالبة منها “مغادرة المنطقة”.

وأضاف أن هذه المناورة “العدائية” كانت “خطرة وتفتقر إلى المهنية”، ما دفع بالمدمرة ديكاتور إلى “المناورة لتفادي الاصطدام” بالسفينة الصينية.

وترسل الولايات المتحدة بانتظام سفناً حربية إلى هذه المياه المتنازع عليها بين الصين وفيتنام والفلبين في بحر الصين الجنوبي لتأكيد موقفها القائل بحرية الملاحة في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة بكين.

وتعتبر بكين أن السيادة لها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، على الرّغم من تحكيم دولي صدر عام 2016 لم يكن لصالحها.

وإضافة إلى الفلبين وفيتنام، فإنّ ماليزيا وبروناي وتايوان تطالب بالسيادة على مناطق أخرى تحت قبضة بكين في بحر الصين.