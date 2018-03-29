بكى على الهواء بعد فضيحة رياضية مدوية

انفجر نجم الكريكيت الأسترالي السابق ستيف سميث في البكاء خلال مؤتمر صحفي عبر فيه عن ندمه على دوره في فضيحة رياضية مدوية.

وقال سميث الذي عاد إلى بلاده من جولة في جنوب افريقيا بسبب دوره في فضيحة التلاعب بالكرة إنه “يأمل في الوقت الذي يمكنه فيه استعادة الاحترام والمغفرة”.

واضاف سميث في المؤتمر في مطار سيدني: “الكريكيت هي أعظم رياضة في العالم. لقد كانت حياتي وآمل أن تكون مرة أخرى.. أنا آسف.. أنا مدمر تماماً.”

وعوقب سميث إلى جانب نائب المدرب ديفيد وارنر ورجل المضرب كاميرون بانكروفت، لكنه قال إنّه لا يلوم أحدا “وأتحمل المسؤولية عما حدث يوم السبت الماضي.”

وانفجر سميث في البكاء عندما سئل عن مدى تأثير الأحداث الأخيرة على والدته وأبيه، وعلى الأطفال الذين يحبون اللعبة.

وكان بانكروفت الذي تم ضبطه أمام الكاميرا وهو يتلاعب بالكرة في مباراة التجارب أمام جنوب أفريقيا، قد قال في وقت سابق في مؤتمر صحفي في بيرث: “أريد أن أقول أنني آسف للغاية. كل ما يمكنني فعله هو طلب المغفرة”.

واعتذر ديفيد وارنر نائب المدرب السابق والذي كان يعتبر “زعيم عصابة التلاعب بالكرة للمشجعين في جميع أنحاء العالم”، قائلا إن أفعاله كانت “وصمة عار على اللعبة التي نحبها جميعا”.