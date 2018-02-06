بكتيريا تحفز سرطان القولون

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن نوعين من البكتيريا يعملان سويا لتحفيز الإصابة بسرطان القولون.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة جونز هوبكنز، ونشرت في مجلة “ساينس” العلمية.

والبكتيريا التي تزيد خطر سرطان القولون هي الإشريكية القولونية (Escherichia coli ) وبكترويديس فراغليس (Bacteroides fragilis).

واقترح الباحثون نظرية لتفسير ذلك، وهي أن بكتيريا الإشريكية تحفز حدوث طفرات في خلايا بطانة الأمعاء، وأن بكتيريا بكترويديس تفرز سموما، ومحصلة هذين الأمرين تحفيز نشوء خلايا سرطانية.