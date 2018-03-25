بكاسيني: “تعليمة” وصلت لازلام الاسد للرد على الحريري

رد مرشح “تيار المستقبل” عن المقعد الماروني في طرابلس جورج بكاسيني، في تغريدات عبر “تويتر”، على الرئيس نجيب ميقاتي وأشرف ريفي وجميل السيد بالقول: “أهل طرابلس يعلمون أن الحريري زار دمشق بقرار عربي وصورته مع الأسد كانت باعترافه أسوأ لحظة في حياته، لكنهم يعرفون جيداً من هو شريك الأسد ومن يوفد إليه بالسر للوقوف على متطلباته ومن يحمل الهدايا لزوجة بشار ومن يتسلل إلى قصر المهاجرين وتلة قاسيون طلباً لمرضاة قاتل أطفال سوريا”.

وأضاف: “اما عن رد ريفي فنكتفي بدعوة المقربين من بطل العالم في قلة الوفاء أن ينصحوه بأن يتوقف عن عرض البطولات الاعلامية بعد أن ثبت أنه بطل العالم أيضاً في رفع الشعارات الطنانة ونحيله أيضاً إلى شاشات التلفزة ليرى بأم العين مهرجان طرابلس وقبله مهرجان عكار”.

وختم: “تأكيداً للمؤكد.. يبدو أنّ التعليمة وصلت من دمشق لأزلام الوصاية الأسدية بضرورة إسناد ميقاتي في الرد على الرئيس الحريري.. فسارع جميل السيد رمز معركة الوصاية في بعلبك لمساندة معركة الوصاية في طرابلس”.