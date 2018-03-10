بقرادونيان من بيت الوسط: “الأجواء إيجابية وللبحث تتمة”

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء السبت، في “بيت الوسط” أمين عام حزب “الطاشناق” النائب هاغوب بقرادونيان يرافقه عضو اللجنة المركزية في الحزب رافي أشكاريان في حضور الوزير غطاس خوري.

بعد اللقاء، اكتفى بقرادونيان بالقول: “الأجواء إيجابية وللبحث تتمة”.

كما استقبل الحريري المرشح عن المقعد السني في عكار علي أسعد، الذي قال على الأثر: “أنا من مدرسة الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، ونحن جزء من هذا البيت ولا نخرج أبدا. ونزولا عند رغبة الرئيس الحريري الذي تمنى علي أن أنسحب، أعلن انسحابي من السباق للانتخابات النيابية وأتمنى للجميع التوفيق”.

كما استقبل المرشحة عن المقعد السني في عكار سمر بيطار على رأس وفد من العائلة.

وبعد اللقاء، قالت بيطار: “أنا قادمة من عكار، والقلب على الشمال كما يقول الرئيس الحريري، ومحبته موجودة في قلب كل شخص من عكار. نحن نهجنا نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، وولاؤنا للشيخ سعد، ومثلي الأعلى السيدة بهية الحريري، المرأة العظيمة التي واكبتني في كل مراحل حياتي، وقد قدمت ترشيحي وكانت من أول الداعمين لي بمحبتها. وأنا اليوم أتيت إلى الرئيس الحريري لكي أضع ترشحي بين يديه”.