بغداد تشترط التزام أربيل بوحدة العراق قبل أي حوار

أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الخميس أن بغداد لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق أن تلبيها قبل الموافقة على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الانفصال.

وقال المتحدث لوكالة “رويترز”، في رد فعل على عرض السلطات الكردية أمس الأربعاء إجراء حوار، إن على حكومة إقليم كردستان “الإقرار بالسيادة الوطنية على كل أراضي العراق”.

وأضاف: “على الحكومة المحلية للإقليم الإقرار بالسلطة الاتحادية السيادية على ملف التجارة الخارجية (ونقصد ضمن هذا الملف بيع وتصدير النفط).. وملف أمن وحماية الحدود، ومن ضمن هذا الملف المنافذ البرية والجوية”.

وتابع: “هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم”.