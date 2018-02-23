بغداد ترد على طهران: لا دولة تهيمن علينا

في موقف نادر، أعلنت بغداد، يوم الخميس، اعتراضها على تصريحات مسؤول إيراني تحدث فيها عن “هيمنة بلاده” على العراق وعلى عدد من دول المنطقة، إضافة إلى زعمه أن بلاده هي التي “أعدمت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين”.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب لوسائل الإعلام العراقية: “كانت إيران تقف بالحرب مع العراق ضد الإرهاب ونشكر جهودها ودعمها”. وأوضح أن “جميع الدول قاتلت مع العراق ضد الإرهاب لدرء الخطر عن نفسها”.

وأضاف أن “أي تصريحات تصدر من أي طرف، تشير إلى التدخل بالشأن العراقي أو الهيمنة على العراق هي مرفوضة”، لافتاً إلى أنه “لا توجد دولة تهيمن على العراق”.

وكان عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران رحيم بور أزغدي قال، الثلاثاء الماضي، إنّ بلاده هي التي “أعدمت صدام حسين بعد سعي الولايات المتحدة للاحتفاظ به”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن 6 دول في المنطقة هي “تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي”.

وبشأن مؤتمر الكويت، أكد محجوب أن “العراق كان يريد 88,2 مليار دولار كحد أدنى لإعمار البنى الأساسية”، موضحاً أن “ما حصلنا عليه في مؤتمر إعادة إعمار العراق والذي عقد في الكويت، لم يكن بمستوى الطموح”.

ويذكر أن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت بمشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والذي استمر لـ3 أيام واختتم أعماله في 14 من الشهر الجاري، جمع مبالغ بقيمة 30 مليار دولار فقط.