بعلبك تحيي ذكرى كوكب الشرق

تستعد مدينة الشمس لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم خلال حفل موسيقي إفتتاحي ضمن مهرجانات بعلبك الدولية.

كوكب الشرق التي قدمت ثلاث حفلات في بعلبك سيتم تكريمها في حفل يعد ثمرة تعاون مصري – لبناني.

وتشارك في الحفل مطربتان من مصر هما مي فاروق ومروة ناجي إلى جانب الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية.

وتنطلق المهرجانات يوم الجمعة المقبل على أن تختتم في الثامن عشر من آب المقبل.

وتتضمن مهرجانات مدينة الشمس عددا من الحفلات الموسيقية العربية والعالمية، وستشهد هذا العام ولأول مرة مسرحية كوميدية موسيقية للفنان جورج خباز.

تقرير: ايسر نور الدين