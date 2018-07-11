بعد 8 سنوات.. القبض على تمساح هارب

بعد 8 سنوات من البحث والتعقّب، تمكّن حراس الغابات في الشمال الأسترالي من الإمساك بتمساح

ضخم وزنه 600 كيلوغرام وطوله 4 أمتار و70 سنتيمترا، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وشوهد هذا التمساح أول مرّة في العام 2010، وبعد سنوات من الجهود وقع في فخّ منصوب في نهر قرب مدينة كاثرين.

وفي كلّ سنة، يمسك حراس الغابات بحوالي 250 تمساحا من شأنها أن تشكّل خطرا على السكان.

واقتيد التمساح المقدّر عمره بستين عاما إلى مزرعة للتماسيح، بحسب ما أعلنت ترايسي دولدينغ المسؤولة عن الحياة البرية في الإقليم الشمالي في أستراليا.وقالت في بيان “إنه أكبر تمساح نمسك به في نهر كاثرين”.

وفي حديث لمجموعة “آيه بي سي” الإعلامية، قال جون بورك العضو في وحدة الحياة البرية: “لقد أطلقنا على هذا التمساح أسماء عدّة على مرّ السنوات، لأن القبض عليه كان أمرا صعبا”.

ومنذ إدراج التماسيح البحرية، التي تعرف أيضا بتماسيح المياه المالحة، على قائمة الأنواع المحمية في العام 1971، يرتفع عددها بشكل كبير جدا في الشمال الأسترالي.وتودي هذه الحيوانات المفترسة بحياة شخصين سنويا في المعدّل.

المصدر: أ.ف.ب