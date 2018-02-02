بعد 37 عاما.. لبنان يحتفل بإسترداد 5 قطع أثرية كانت قد سرقت خلال الحرب الاهلية

عام 1975 اندلعت الحرب الاهلية في لبنان، حرب دموية وصراع معقد دام لسنوات خسر خلالها لبنان الكثير من القطع الاثرية التي لا تقدر بثمن.

اليوم وبعد 37 عاما تمكن لبنان من استرجاع 5 منحوتات رخامية مصدرها موقع اشمون التاريخي في صيدا كانت محفوظة في مستودعات في جبيل، وسرقت في العام 1981 وقيل حينها إنها بيعت في السّوق السوداء، وحطت في لاحقا في أسواق الآثار العالمية.

وبعد عمليات تعقب عثر عليها في نيويورك والمانيا، وتم إسترجاعها بعد معركة قضائية وامنية من قبل السلطات اللبنانية ومساعدة مكتب المدعي العام في نيويورك والسفارة الاميركية في بيروت.

وفي هذا السياق، قال وزير الثقافة غطاس خوري لتلفزيون “المستقبل” أنه “تم اختفاء 500 قطعة في الحرب الأهلية من مكان واحد واسترجعنا قسم ولا يزال هناك قسم ثاني”.

واعتبر أن “هذا اليوم رسالة للتجار المهربين والمجرمين الذين يعتدون على تاريخ وحضارة لبنان انه لن يكون هناك على الاطلاق اي تهاون في هذا الموضوع ونحن سنتابع بكل الوسائل المتاحة على استرجاع جزء من تاريخنا”.

هذه القطع المنحوتة والتي تجسد رأس ثور وتماثيل 4 لرجال وفق النمط اليوناني تعود الى ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد.

ربح لبنان جولة مهمة في معركته لاسترجاع هذه الاثار المسروقة منذ 37 عاما، انجاز يعد بمثابة هزة عصا تهدد مهربي الآثار في لبنان والمنطقة.

تقرير: غيدا جبيلي