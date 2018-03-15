بعد 3 سنوات على حادثة “مخترع الساعة”.. قاضٍ أميركي يرفض الدعوى

في العام 2015، اخترع المراهق السوداني الأصل أحمد محمد ساعة واصطحبها معه إلى مدرسته في ولاية تكساس الأميركية، إلا أن معلميه ظنوا أن الساعة قنبلة، وأبلغوا الشرطة، وعلى إثرها قاموا بتوقيف المراهق. وجاء شك المعلمين في الساعة، التي اخترعها المراهق المسلم، نظراً لاحتوائها على بطاريات ودائرة كهربائية وأسلاك وجرس.

وقام والد المراهق الذي عرف إعلامياً بـ”مخترع الساعة”، برفع دعوى في آب 2016 بالنيابة عن ابنه، مدعياً أن ابنه قد تعرض للتمييز في الدين والعرق، إلا أن القاضي الفيديرالي الاميركي سام ليندساي رفض النظر القضية، وذلك بعد التوصل إلى قناعة بأنه لم يتم انتهاك الحقوق المدنية للمراهق عندما تم توقيفه. واعتبر أن الغرض من توقيف المراهق كان بغرض ضمان سلامة كل الطلبة والسكان بمدينة إرفنغ التي شهدت الحادثة.