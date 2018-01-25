بعد 10 سنوات... تحية لوسام عيد في ذكرى اغتياله

قبل عشرة سنوات امتدت يد الغدر لتسرق الرائد الشهيد وسام عيد في شعبة المعلومات والذي ساهم بشكل كبير في كشف خيوط عدد من الجرائم الارهابية.

ولم يكن اغتياله المرة الاولى التي حاولت فيها يد الاجرام النيل من مسيرته المتميزة، ولم تكن المرة الاولى التي يحاول فيها الارهاب تصفية إرادته ومحاولاته بكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال المعلومات التي كشفها خلال تلك الفترة.

وبعد سنوات على رحيله، بات من المؤكد أن قرار تصفية عيد لم تأتِ من عدم، نظراً لدوره الاساسي في كشف ارقام الهواتف التي استخدمت في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد والتي ادت الى الكشف عن المتهمين بتخطيط وتنفيذ “جريمة العصر”.

يذكر أن عيد تم اغتياله في الخامس والعشرون من كانون الثاني 2008، في منطقة الحازمية، عبر سيارة مفخخة استهدفته اثناء توجهه الى عمله.