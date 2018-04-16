بعد هذه الخطوة.. آبل تخفض سعر آيفون

أعلن موقع The Economic Times أن شركة آبل قد تبدأ في إنتاج iphone 6s plus في مصنع جديد بجنوب الهند لخفض سعر الطراز، وقد يبدأ التصنيع في بنغالورو في غضون أسبوعين.

وتهدف شركة آبل إلى خفض أسعار أجهزة آيفون الهندية كاستجابة لسياسات الحكومة التي تفرض ضرائب على الهواتف الخارجية؛ حيث رفعت الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية من 15 إلى 20% في شهر شباط؛ ما أجبر شركة آبل على اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيض أسعارها والمحافظة على المنافسة.

ويمكن للصناعة المحلية أن تخفض الأسعار بنسبة 5 أو 7% إذا تمكنت شركة آبل من جعل جميع أجهزة آيفون iphone 6s plus تباع في الأسواق الهندية في المستوى المحلي.

المصدر: تواصل