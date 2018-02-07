أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بأنه لا صحة للأخبار التي تحدثت عن انزعاج المملكة من زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى تركيا. ونفى المصدر هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، وبأنه لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات في هذا الشأن.