بعد قضية التهرب الضريبي.. شاكيرا تدفع 20 مليون يورو للخزانة الإسبانية

بعد اتهام السلطات الضريبية الإسبانية المغنية العالمية شاكيرا بالتهرب الضريبي خلال أربع سنوات، اضطرت الأخيرة إلى دفع أكثر من 20 مليون يورو لتسوية القضية.

ولم تقدم شاكيرا الإقرار الضريبي حتى العام 2015 وتهربت من دفع الضرائب للدولة الإسبانية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ألباييس” الإسبانية. وبحسب الصحيفة، فإن المبلغ الذي دفعته شاكيرا يمثل الشريحة الأولى فقط من الديون المستحقة عليها إذ يلبي المطالبات الصادرة عن التفتيش الضريبي في إقليم كتالونيا عام 2011 فقط.واضطرت شاكيرا إلى تسديد هذا الجزء من الدين لكي تتمكن من الطعن في القرار.

وسبق أن قال محامو المغنية إن إجمالي الفترة التي قضتها في إسبانيا منذ العام 2011 لم تتجاوز 183 يوما وهي الفترة المحددة قانونيا لاعتبار شخص مقيم في إسبانيا مكلفا ضريبيا، فيما أصرت شاكيرا على أنها حصلت على معظم إيراداتها من خارج الأراضي الإسبانية.