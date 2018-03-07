بعد قتل زوجته حصل على 750 ألف دولار تأميناً.. هكذا فضحته عشيقته

أقدم رجل أميركي على قتل زوجته بعدما اكتشفت علاقته مع امرأة أخرى، وحصل على مبلغ التأمين على حياتها البالغ 750 ألف دولار، قبل أن تظهر عشيقته لتكشف جريمته.

وكان واين فيلدمان (53 عاماً)، قد اتصل بخدمة الطوارئ حوالي الساعة 3 من بعد ظهر يوم 1 آذار 2015، وقال إنه وجد زوجته في الحمام جثة هامدة، وادعى أنها كانت قد تعاطت مادة مخدرة في الليلة السابقة، وغادر في الصباح، وعاد ليجدها ملقاة في الحمام بدون حراك. إلا أن الشرطة كانت متشككة في البداية بهذه الرواية، لكن التحقيقات، لم تتوصل إلى أي دليل يدين فيلدمان، والذي تمكن من الحصول على مبلغ 750 ألف دولار، كان قد أمن بها على حياة زوجته قبل نحو 5 سنوات من قتلها، بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

ولم يتخل المحقق رندال دينيسون عن القضية، لكن التحقيقات توقفت بعد وقت من الجريمة، إلى أن تلقت الشرطة اتصالاً على الخط الساخن من امرأة، تقول إنها كانت على علاقة بالسيد فيلدمان، بعد أن التقت به عبر تطبيق تيندر.

وكشفت المرأة، أن فيلدمان ادعى في الموعد الأول بينهما أنه مطلق، وتردد في البوح بكنيته الحقيقية، قبل أن يخبرها أن اسمه روبرت وولف، لكن بحثها على الإنترنت، أظهر أن كنيته فيلدمان، ويعيش مع امرأة تدعى ستيسي.

وتمكنت العشيقة من التواصل مع زوجة فيلدمان، واكتشفت أنه كان يخدعها ويخون زوجته في نفس الوقت. وبعد إعادة فتح القضية بناء على الأدلة الجديدة، أظهرت التحقيقات أن فيلدمان قام بخنق زوجته بعدما واجهته بخيانته، وتم اعتقاله وتقديمه للعدالة في تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر أن يخضع للمحاكمة بتهمة القتل العمد يوم 22 آذار الجاري.

المصدر: 24