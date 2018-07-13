بعد غياب دام سنتين.. زياد الرحباني في “بيت الدين”

بعد غياب قرابة العامين، عاد زياد الرحباني إلى شغفه الأول: المسرح، فأطل مفتتحا مهرجانات بيت الدين، ومطلا على جمهور بالآلاف، خصصوا ليلتهم لمتابعة أمسية ساحرة لا تتكرر.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشر الكثير ممن حضروا الحفل صورا ومقاطع فيديو لحفل زياد الرحباني، وكان من أبرز الحضور وليد جنبلاط، الذي حرص على التقاط صورة مع زياد الرحباني وشقيقة فيروز هدى حداد.