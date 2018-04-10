هجوم التيفور.. ارتفاع عدد قتلى إيران واستدعاء سفير إسرائيل بموسكو

قال دبلوماسي روسي بارز إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو إلى مقر وزارة الخارجية لمناقشة التطورات في سوريا عقب غارة جوية اتهمت موسكو والنظام السوري إسرائيل بشنها.

وصرح ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، لوكالات أنباء روسية اليوم الثلاثاء بأن وزارة الخارجية طلبت من السفير الإسرائيلي في موسكو الحضور “للتحدث” في وقت لاحق اليوم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالضربة الجوية، قال بوغدانوف “الدبلوماسيون الروس يريدون فقط التحدث عن قضايا مختلفة تتعلق بالحرب السورية، فضلا عن العلاقات الثنائية”.

وقد ذكر الجيش الروسي أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارة جوية الاثنين على قاعدة “التيفور” وسط سوريا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينهم إيرانيون. ولم تعلق إسرائيل على الغارة حتى الآن.

في حين أكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء مقتل 7 عسكريين إيرانيين في القصف على قاعدة التيفور العسكرية بحمص يوم الأحد، أي مثلي العدد تقريبا الذي أعلن في بادئ الأمر.

واتهم النظام السوري وحليفته إيران إسرائيل بشن الهجوم على مطار التيفور قرب حمص، وهو أمر لم تنفه أو تؤكده إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن جثث الإيرانيين الذين وصفوا بأنهم “مستشارون عسكريون” نقلت جوا إلى إيران وستقام جنازاتهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

كانت تقارير إعلامية إيرانية سابقة تحدثت عن مقتل أربعة عسكريين في الضربة.

ووقع الهجوم بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبشار الأسد “بدفع ثمن باهظ”، عقب تقارير عن هجوم بالغاز السام في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله بعدما وصل إلى البرازيل في ساعة مبكرة اليوم: “يبدو أن الحكومة الأميركية تبحث عن ذريعة للتدخل العسكري”.

ويقاتل الحرس الثوري الإيراني وميليشياته بسوريا دعما لبشار الأسد منذ سنوات. وقتل أكثر من 1000 إيراني في الحرب السورية وبينهم أعضاء بارزون في الحرس الثوري.