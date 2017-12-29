وينتمي فينسنت أسارو إلى المافيا أبا عن جد وهو أحد آخر ممثلي حقبة غابرة كانت المافيا الإيطالية-الأميركية تهيمن فيها على أوساط الجريمة في نيويورك، وفق ما أوردت “فرانس برس” الجمعة.

وأسارو الذي شب في أوزون بارك أحد معاقل مافيا “نوسترا كوزا” في حي كوينز، كان يشتبه فيه لعقود طويلة بأنه مسؤول في فرع بونانو إحدى عائلات المافيا الخمس الرئيسية في نيويورك.

وفي عام 2015 حوكم بتهمة المشاركة في عملية سرقة حصلت في 11 ديسمبر 1978 في مطار جون كينيدي في نيويورك، جرى خلالها السطو على 5 ملايين دولار من الأموال النقدية وحلي بقيمة مليون دولار إضافي كانت تنقلها شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران.

وفي حينها، اعتبرت هيئة محلفين شعبية أنه غير مذنب وبرئ كذلك من تهمة خنق عضو آخر في المافيا يدعى بول كاتس عام 1969 بواسطة سلسلة مخصصة للكلاب بعدما اشتبه بأنه مخبر للشرطة، إلا أن القضاء تمكن من الإيقاع به أخيرا بفضل قضية ثانوية لمجرم من هذا العيار.

وفي أبريل عام 2012 هاجم أسارو سائق سيارة تجاوز سيارته بسرعة أمام إشارة مرورية، وقد لاحقه بسيارته إلا أنه فقد أثره، لكنه تمكن من معرفة تدوين رقم لوحة تسجيل السيارة ومن معرفة عنوان سكنه وأرسل إليه 3 من رجاله لاضرام النار في سيارته.

وحكم عليه قاض اتحادي في بروكلين بالسجن 8 سنوات في إطار هذه القضية على ما جاء في بيان صادر عن المدعية العامة الفيدرالية في منطقة شرق نيويورك بريدجت رود.

وفي إشارة إلى أنه لم يفقد شيئا من حسه القتالي، أكد أسارو في الأشهر الأخيرة وهو مسجون، أنه سيأمر بقتل المدعية العامة المكلفة هذا الملف على ما جاء في وثائق عرضت في هذه القضية.