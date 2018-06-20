بعد رفضه بسبب لون بشرته..رزق ينتقل الى حضانة جديدة

ينتقل الطفل رزق اليوم الى دار حضانة جديد ليحظى بحقه كأي طفل، ينال الاهتمام اللازم ويلهو مع رفاقه، بعد ان كانت احدى الحضانات استقباله بسبب لون بشرته.

ووجهت وزارة الصحة، في بيان، إنذارا للحضانة التي تعاملت بعنصرية مع الطفل، علما أن تكرر افعال التمييز في لبنان لم يتخذ حيالها أي إجراء حازم ، بدءا من رفض استقبال المسابح لاصحاب الجنسيات المختلفة وصولا الى دور الحضانة.

وتوضح نقابة اصحاب دور الحضانات في لبنان أنّ لبنان موقع على شرعة حقوق الطفل الصادر عن الامم المتحدة، مشيرة الى أنّ هذا التصرف من قبل ادارة الحضانة “تعرضها للملاحقة القانونية”.

تقرير: ماريا الفحل