بعد تهديد أصحاب المولدات.. المشنوق يؤكد: تركيب العدادات أمر لا تراجع عنه

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق بعد لقائه وزير الاقتصاد رائد خوري، “اننا سنواكب تركيب العدادات لمولدات الكهرباء وبالقانون”، وقال: “اذا كانت هناك مشكلة في التسعيرة، فليفاوضوا وزارة الطاقة، ولا علاقة للتركيب بالتسعيرة”.

واضاف: “سنصادر أي مولد سيتوقف عن تزويد الكهرباء للناس، وسنتحمل نحن مسؤولية تأمينها”.

خوري

من جهته، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اليوم، تعميما حمل الرقم 2/1/أ.ت يتعلق بالتدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة جاء فيه:

“نظرا للشكاوى التي تردنا من اصحاب المولدات من ان البلديات في القرى تلزمهم انارة لمبات في الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة مجانا، وحيث انه من غير المنطقي، فرض هذه التكلفة على صاحب المولد لا سيما بعد التزامه بتركيب عدادات لدى كافة المشتركين وتقيده بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، لذلك

على اصحاب المولدات تركيب عدادات لدى جميع البلديات ودور العبادة التي يزودونها بالطاقة الكهربائية، ويحق لهم تقاضي كافة المستحقات منهم وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وبحسب كمية الكيلوواط التي تم صرفها شهريا، كما يحق لهم الامتناع عن تزويد هذه الاماكن بالكهرباء في حال عدم تسديد الفواتير المستحقة عليها.%

أصحاب المولدات

في المقابل عقد تجمع مالكي المولدات الكهربائية مؤتمرا صحافيا في فندق هيلتون- حبتور في سن الفيل، اشاروا فيه الى ان “كل تسعيرة تناقض التي قبلها تثبت ان التسعيرة القديمة لم تكن عادلة ولا مربحة”.

وشدد المتحدث باسم أصحاب المولدات المهندس أحمد يونس على ان “تسعيرة الـ 410 ليرة لبنانية للكيلوواط التي حددتها وزارة الطاقة غير عادلة وغير مربحة وتتسبب في خسارتنا وافلاسنا وبالتالي بقطع ارزاقنا واعناقنا”. وأعلن انهم سيرفعون دعوى جزائية في حق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بسبب وصفه لهم بـ”المافيا”.

وأكد رفض هذه التسعيرة متوجها الى كل من يعنيهم الامر ان “المولدات لن “تدور” بخسارة، واذا كان الهدف الحقيقي من وراء هذه القرارات تنظيم القطاع فنحن مع الدولة في تنظيمه لكن ذلك يحتاج الى دراسات معمقة والى عدالة بين جميع المواطنين وبين جميع المناطق اللبنانية”.

وقال: “تريدون العدادات، نحن موافقون ولكن اعطونا تسعيرة عادلة ومربحة فهذه التسعيرة غير عادلة لانها لا تحتسب الصيانة وكلفة التشغيل”.

وتخلل المؤتمر عرض فيلم لواقع المولدات وللمشالكل التي ستواجه اصحابها جراء القرار، منها عدم تحمل غرف الكهرباء وجود عدادات جديدة، كيفية تجهيز الشبكة وازدياد عدد الكابلات على شبكات الدولة.