بعد تجاهل الجهات المعنية لوضعه الصحي والإجتماعي.. الموت يسرق الطفل محي الدين العيسى

توفي الفتى محي الدين العيسى (15 سنة)، بعد تجاهل عدد من المستسفيات لحالته بسبب فقره، العيسى والذي يتحدر من بلدة العريضة، كان يعاني من مرض قصر النمو .

ثلاثة ايام في العناية الفائقة في مستشفى الخير في عكار لم تكن كافية لإنقاذ ابن بلدة العريضة الطفل محي الدين العيسى من الموت.

الفتى الذي يبلغ من العمر الخمسة عشر عاماً والذي كان يعاني من نقص في النمو توفي بعد تجاهل الجهات المعنية لوضعه الصحي والإجتماعي، اذ لم يستطع أن يتعالج في المستشفيات الكبيرة بسبب حالة الفقر التي تعيشها عائلته

اليوم، الشقيق الأصغر لمحي الدين يعاني من نفس المرض، ومن هنا جاءت صرخة الأب

مرض نقص النمو يصيب عددا كبيرا من الاطفال في لبنان ويبقى السؤال كيف يمكن تفادي تفاقمه وهل من اجراءات طبية او معالجات استباقية يجب اتخاذها لانقاذ المصابين.