بعد الهجوم الكيماوي.. القصف يتجدد وبوادر لعودة المفاوضات في دوما

بالتزامن مع استمرار القصف الجوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، اعلن النظام السوري استعداده للعودة الى التفاوض مع “جيش الإسلام” حول مصير المدينة.

وغداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق أمس السبت، أفاد المرصد عن تجدد القصف الجوي صباح اليوم على دوما. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس” إن “المفاوضات مستمرة برغم تجدد القصف”، مرجحاً أن يكون الهدف منه “الضغط على جيش الاسلام لإعلان الاتفاق الذي من المفترض أن ينص على إجلاء الراغبين من مدينة دوما”.

ويستمر القصف على الرغم من اعلان اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات مع الجانب الروسي، صباح اليوم، عن “وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات”.

مجزرة كيمياوية في دوما.. وروسيا تبرئ النظام

وتعليقا على أنباء الهجوم الكيماوي على دوما، نفت روسيا، على لسان رئيس “المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا” يوري يفتوشينكو، لجوء النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في المدينة. لكن النظام اعترف بتوجيه ما وصفه بـ”الضربات الموجعة”، خلال عملية عسكرية “حاسمة” في دوما.

وسُجل، في وقت مبكر اليوم، سقوط عشرات القتلى نتيجة غارات بغاز الكلور نفذها النظام السوري على دوما بالغوطة. وعلى الرغم من وجود تضارب في تحديد أعداد الضحايا حتى الآن، فان الأرقام تشير إلى أنهم بالعشرات.

وفي حين أفادت قناة “العربية” نقلا عن مصادر طبية بارتفاع عدد الضحايا إلى 100 قتيل، أكد ناشطون سوريون ارتفاع الحصيلة إلى 190.

وكان “جيش الإسلام” اتهم، أمس السبت، قوات النظام بإسقاط برميل متفجر يحوي مواد كيماوية سامة على المدنيين في الغوطة الشرقية، معلنا عن إصابة أكثر من 500 شخص بحالة اختناق إثر الغارات على دوما.

وتحدثت منظمة “الخوذ البيضاء” في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، عن قصف جوي بـ”الغازات السامة”، الأمر الذي سارع النظام إلى نفيه.

وكتبت المنظمة على حسابها على “تويتر”: “حالات اختناق في صفوف المدنيين، بعد استهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بالغازات السامة (كلور)”. وأرفقت التعليق بصورتين، إحداهما لطفل يحاول التنفس عبر قناع أكسجين، وأخرى لشخص يضع مياهاً على وجه طفل.

بدوره، أفاد المرصد عن وقوع 70 حالة، على الأقل من صعوبات التنفس والاختناق بين المدنيين المحاصرين في أقبية أو غرف ذات تهوية سيئة، وغير القادرين على الهروب للعثور على الهواء بعد الغارات، مشيرا إلى أنّ “11 شخصا بينهم أربعة أطفال توفوا في هذه الظروف”.

كما قالت الجمعية الطبية السورية الأميركية، وهي منظمة إغاثة طبية، إن قنبلة كلور أصابت مستشفى في دوما ادى مقتل 6 أشخاص وإن هجوما ثانيا باستخدام الغازات ومنها غاز الأعصاب أصاب مبنى مجاورا.

وقال نائب رئيس الجمعية باسل ترمانيني لوكالة “رويترز” إن عدد قتلى الهجوم الكيماوي بلغ 35 شخصا.

واشنطن تدعو لرد فوري

وبعد الهجوم، دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى “رد فوري” إذا تأكدت تقارير عن هجوم بأسلحة كيمياوية على مستشفى في دوما بسوريا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت إن “نظام الاسد وداعميه يجب ان يحاسبوا واي هجمات اخرى يجب ان تمنع فورا”. واضافت: “روسيا بدعمها الثابت للنظام تتحمل مسؤولية هذه الهجمات الوحشية”.

وكررت نويرت اتهامات اميركية سابقة الى موسكو “بخرق بالتزاماتها حيال الامم المتحدة كجهة ضامنة”، وشككت في التزام الكرملين انهاء الازمة. وقالت: “حماية روسيا لنظام الاسد واخفاقها في وقف استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا يدعوان الى التساؤل بشأن التزامها تسوية الازمة واولويات منع انتشار الاسلحة”، داعية موسكو الى المشاركة في الجهود الدولية لمنع وقوع هجمات مماثلة.

السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين

بدورها، عبّرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن قلقها وإدانتها لهجمات النظام السوري المتكررة بالسلاح الكيمياوي على دوما، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لحماية المدينيين في سوريا.

ووصفت وزارة الخارجية الهجوم بـ “المروع”، واكدت على ضرورة إيقاف هذه المآسي، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكانت قوات الأسد استأنفت، الجمعة، هجومها على دوما بعدما تعثر اتفاق إجلاء “مبدئي” أعلنته روسيا، وتعرقلت المفاوضات مع “جيش الإسلام” المسيطر على المدينة. وقتل منذ الجمعة 48 مدنياً في غارات على المدينة، وفق حصيلة للمرصد.