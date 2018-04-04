بعد الفضيحة.. إنستغرام تضع قيودا جديدة!

أعلنت شبكة إنستغرام المملوكة لمنصة فيسبوك أنها وضعت قيوداً أمام وصول المطورين بها، تمنعهم من جمع بيانات المستخدمين من واجهة برمجة التطبيقات.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية فيسبوك وجهودها الرامية للخروج من فضيحة تسهيل انتهاك خصوصية أكثر من 50 مليون مستخدم لصالح شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية.

وأوضحت الشبكة أن معدل الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات إنستغرام كان قبل الفضيحة 5000 مكالمة في الساعة، الآن انخفض ليصبح 200 مكالمة في الساعة، ولم يتم تنبيه أي من المطورين إلى التغييرات قبل حدوثها، وفقاً لإنستغرام، بحسب موقع ريكود الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية.

ولم تُعلق إنستغرام على الخبر، بل توجه بعض المطورين إلى تويتر للإعراب عن استيائهم من هذه التغييرات غير المتوقعة.

وبحسب الموقع، فإن شبكة إنستغرام أخبرت المطورين قبل الفضيحة أنها ستغلق ميزات واجهة برمجة التطبيقات بدءاً من الصيف الجاري، والاعتماد على واجهة تطبيقات محدودة جداً بحلول مطلع عام 2020.

المصدر: 24