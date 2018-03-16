بعد العقوبات الأميركية الجديدة.. موسكو توسع قائمتها السوداء

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن بلاده سترد على حزمة عقوبات أميركية جديدة بتوسيع قائمتها السوداء للأميركيين، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

ونسبت الوكالة لنائب الوزير قوله: “من البداية نؤمن بمبدأ تساوي عدد الأشخاص على قوائم العقوبات. لذا سنوسع “قائمتنا السوداء” بمجموعة أخرى من الأميركيين”. وشدد على أن روسيا لا تستبعد أي إجراءات إضافية في ردها على العقوبات الجديدة التي فرضت عليها بتهمة تدخلها في الانتخابات الأميركية وشن هجمات إلكترونية.

ولكنه قال في وقت نفسه، بحسب الوكالة، إن موسكو ما زالت تريد الإبقاء على الحوار مع واشنطن، وإنها تتخذ إجراءات مضادة نتيجة “للتعنت السياسي الأميركي”.

وتابع: “هؤلاء السياسيون (الأميركيون) يلعبون بالنار بتدمير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لأنهم يزعزعون الاستقرار العالمي في الوقت نفسه”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت أمس الخميس، عقوبات على 19 مواطناً روسياً و5 كيانات، ما يشكل أكبر خطوة تتخذها الولايات المتحدة ضد موسكو منذ تولي الرئيس دونالد ترمب الحكم.