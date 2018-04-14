بعد الضربة الثلاثية.. مواقف تفاوتت بين التأييد والتنديد

ردود الفعل على الضربة المشتركة تفاوتت بين الترحيب والتنديد.

عربيا، عبر مصدر مسؤول في الخارجية السعودية عن تأييد المملكة الكامل للعملية، محمّلا النظام السوري مسؤوليتها الى النظام السوري، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضده.

وأيدت البحرين بالكامل العملية العسكرية ضد النظام، مشددة على أهمية تضافر الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، والتوصل لحل سياسي.

وأبدت مصر بالغ قلقها من التصعيد العسكري الراهن، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام أي أسلحة محرمة دوليا على الأراضي السورية.

وقال الاردن إنّ الحل السياسي هو الطريق الوحيد لضمان امن سوريا وسيادتها.

ووصف العراق الضربات بأنها تطور خطير يمنح الإرهاب فرصة جديدة للتمدد، داعيا الزعماء العرب الى اتخاذ موقف واضح تجاهها خلال القمة العربية.

دوليا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الضربة الثلاثية مدانة وسيكون لها تأثير مدمر على نظام العلاقات الدولية بأكمله.

من جهة أخرى، وصف المرشد الأعلى علي خامنئي الضربة بأنها “جريمة”، في حين قال الرئيس الايراني حسن روحاني انها ستسبب المزيد من الدمار في الشرق الأوسط.

وقالت الصين إنّها تؤمن بأن التسوية السياسية هي الحل، واضافت أن أي إجراء عسكري يتجاوز مجلس الأمن يعد انتهاكا للقانون الدولي.

أما المانيا فأبدت دعمها للضربة العسكرية الثلاثية التي كانت “ضرورية وملائمة”، فيما وصفتها تركيا بأنها رد في محلّه على هجوم دوما الكيماوي.

ودعت الامم المتحدة إلى تجنب كل الأعمال التصعيدية، في حين ايد الحلف الاطلسي الضربات المشتركة التي ستقلص قدرة النظام على مهاجمة شعبه بالكيماوي.

اما الاتحاد الأوروبي فدعا روسيا وإيران لمنع حكومة النظام من استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى.