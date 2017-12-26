بعد الضجة الكبيرة.. التوافق على متابعة ملف الأدوية الزراعية المسرطنة

بعد الضجة التي أثيرت حول الأدوية الزراعية المسرطنة، زار النائب وائل أبو فاعور وزير الزراعة غازي زعيتر، وقد تم التوافق على متابعة الملف إلى النهاية.

وعلى خلفية سؤال ابو فاعور حول عدم الغاء اللجنة المشتركة للمبيدات والأدوية الزراعية، وإدخالها 18 دواء ومبيداً زراعياً تحتوي على مواد مسرطنة وضارة بالاضافة الى دعوته النيابة العامة الى التحرك في هذه القضية عقد لقاء بينه وبين زعيتر تداولا فيه المسألة.

ودعا أبو فاعور الى إعادة النظر بالأدوية الزراعية ووضع مندوبين للمراقبة وضرورة اعلاء صوت المواطن على حساب التاجر، لان قسماً من التجار لديهم طمعاً مادياً ولا يهمهم اي شيء آخر.

وامل ابو فاعور ان يعيد مجلس الوزراء النظر باللجنة التي تشكلت، مؤكداً انه سيصار الى إجراء تعديل للجنة اذا ما ثبت ان المبيدات مضرة.

واعلن زعيتر انه سيلاحق الأمر مع القضاء المختص، موضحاً ان دولة الإمارات لم تمنع دخول المنتجات اللبنانية بل طلبت مواصفات معينة لبعض البضائع ولبنان لديه هذه المواصفات.