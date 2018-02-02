بعد الأزمة الأخيرة.. مناخات إيجابية بين بعبدا وعين التينة

أكد النائب وائل أبو فاعور بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “منطق الحكمة والحوار قد انتصر وكذلك العودة الى المؤسسات بشكل يعيد الاستقامة إليها”.

وقال أبو فاعور من عين التينة موفدا من رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط: “آمل أن نكون قد تجاوزنا بالحكمة ثلاثة أرباع الاشكالية السياسية التي وقعنا بها في الأيام الماضية، ويبقى هناك بعض الامور السياسية والدستورية العالقة يمكن ان تذلل وتحل تباعا.

وأكد أننا “يمكن ان نقول انه في الحد الادنى قد تم نزع الفتيل من الشارع وعادت الامور الى ما يشبه نصابها في العلاقات بين الرئاسات وهذا أمر ايجابي جدا”، معتبرا أن “القضايا السياسية الاخرى لا تزال عالقة والتي تحتاج الى نقاش تناقش وتذلل في المؤسسات.”

وعن اصرار الرئيس بري على اعتذار الوزير جبران باسيل من اللبنانيين، اجاب أبو فاعور: “اعتقد ان اتصال فخامة الرئيس بالامس اعطى مؤشرا ايجابيا يمكن معه ان تعود الحياة الى المؤسسات. المسألة الشخصية تعود للرئيس بري وهو الذي يقرر في هذا الشأن”.

وردا على سؤال، أشار الى ان النائب جنبلاط كان يراهن على حكمة رئيس الجمهورية التي تبدت اخيرا في الاتصال الهاتفي الذي برد الاجواء وسحب الفتيل من الشارع وفتح الباب امام المعالجات الجدية.

ومن عين التينة، قال النائب اغوب بقرادونيان إننا بحاجة الى مزيد من الحكمة والخطاب السياسي الهادىء.

في المقابل، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون امام زواره في بعبدا أن “الاوضاع عادت الى طبيعتها بعدما تم اخذ العبر من الاحداث الاخيرة”، وقد اجمع زواره على الاشادة بمبادرته وبمواقفه الوطنية وسعيه الدائم لتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.

وطمأن رئيس الجمهورية رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب واعضاء مجلس الجامعة، الى ان الأمور ايجابية، مشددا على ان على الشباب ان يتعلم تحمل المسؤولية، لأن الجيل الصاعد هو من سيتسلم لاحقاً مراكز المسؤولية في لبنان.

وعرض الرئيس عون مع الوفد لعدد من المشاريع التي تعمل الجامعة على تحقيقها لا سيما بناء مجمعات الجامعة اللبنانية في المحافظات

ولفت الى ان الوضع المالي والاقتصادي في لبنان دقيق، والدولة ملزمة بتخفيض العجز في الموازنة للمصلحة الوطنية لذلك يجب التزود بإرادة لتخفيف العجز وقال نحن ملزمون بتخفيض 20% من موازنة الجامعة.

رأى الامين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان ان المبادرة الايجابية للرئيس عون نزعت فتيل الفتنة وأجهضت اي محاولة تهدف الى ضرب الوحدة الوطنية لاسيما في ظل التهديدات الاسرائيلية والتي ينبغي ان تكون في مقدمة الاهتمامات لتصحيح البوصلة وعدم التلهي بالخلافات الداخلية مهما كانت اسبابه

بدوره، نقل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لرئيس الجمهورية ارتياح الهيئات لمبادرته التي انعكست ايجاباً على الحركة الاقتصادية وحركة الاسواق المالية، معرباً عن امله في ان تستكمل هذه المبادرة لايجاد حلول للمسائل السياسية المختلف عليها لأن سمعة لبنان واقتصاده تأثرا سلباً.