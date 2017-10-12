بعد اقرار السلسلة.. هل إرتفعت أسعار السلع الغذائية؟!

بعد الصرخةِ التي أطلقَها عددٌ كبيرٌ من المواطنين، ما حقيقةَ ارتفاعِ أسعار السلع ِالغذائية؟ وهل من اجراءاتٍ تقومُ بها وزارةُ الإقتصاد في هذا المجال؟

هي واحدة من الشكاوى التي بدأت ترتفع في الأسبوع الأخير، بعد ملاحظة ارتفاع في بعض السلع، حتى قبل أن يدخل قانون الضرائب الجديد حيز التنفيذ..

وبين أروقة هذه المنتوجات تنوعت الآراء..

وللتأكد من عدم رفع الأسعار، جالت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس على مؤسسات تجارية برفقة ثلاث مراقبين من مصلحة حماية المستهلك.

عباس دعت المستهلك عند ملاحظته ارتفاعا غير مبرر للأسعار ان يقدم شكوى عبر الخط الساخن 1739 أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو عبر تطبيق

السباق بين المستهلكين ..والتجار تترافق مع استمرار الجولات الرقابية لتشمل كافة المؤسسات التجارية، وفي كل المناطق.

تقرير: ناهد يوسف