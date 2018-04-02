تقدمت الإمارات بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية.

وكشف مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، في حديث لموقع 24 الإماراتي أن الإمارات تقدمت بتلك الشكوى بعد اعتراض قطر لطائرات إماراتية مدنية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، مهددة بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.

وأشار السويدي أن “ما تعرضت له الطائرات المدنية الإماراتية يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات العربية المتحدة”، مشيراً إلى أن التصرف كان غير مبرر وغير صحيح، ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين.

يذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضي في حادثة ثانية، فيما اعترض الطيران الحربي القطري في الحادثة الأولى التي وقعت منتصف شهر يناير الماضي طائرتين مدنيتين أخريين.